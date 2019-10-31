رياضة | "ديربي جدة" يشعل صراع السومة ورومارينيو على لقب هداف الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ديربي جدة" يشعل صراع السومة ورومارينيو على لقب هداف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي إلى هز شباك الاتحاد في مواجهة اليوم الخميس، لإعادة لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين، والذي احتكره على مدار 3 مواسم متتالية منذ بداية رحلة احترافه في السعودية

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الاتحاد، مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوج السومة بلقب هداف الدوري في المواسم الثلاث، 2014-2015، و2015-2016 و2016-2017، قبل أن يخطف التشيلي روني فيرنانديز، مهاجم الفيحاء، اللقاب من الدولي السوري، وقبل أن يتويج المغربي عبدالرزاق حمدالله رفقة النصر، بهداف الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي؛ برصيد 34 هدفًا. وشارك عمر السومة مع الأهلي، في 8 مباريات هذا الموسم بالدوري السعودي المحترفين، وسجل خلالهم 5 أهداف.

ويعد لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد، رومارينيو، أقرب منافسي السومة على اللقب؛ حيث شارك رفقة العميد في 8 مباريات هذا الموسم بدوري المحترفين، وأحرز خلالهم 6 أهداف وصنع تمريرة واحدة حاسمةً. Advertisements ويعتلي البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال، صدارة الهدافين بدوري المحترفين هذا الموسم بـ"7 أهداف". ويحتل الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة حصدهم من 8 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر في إثنتين آخرين، وتعادل في مثلهما.