رياضة | راشفورد يزيد أوجاع تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

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شهد ملعب ستامفورد بريدج خسارة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، بعدما تلقى أصحاب الأرض هدفين دفعة واحدة من الإنجليزي ماركوس راشفورد الذي قاد الشياطين الحمر إلى ربع نهائي كأس الكاراباو .

راشفورد يزيد أوجاع تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

تمكن ماركوس راشفورد من العودة للتسجيل خلال مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، حيث نجح في التسجيل فى الدقيقتين 25 و73 على التوالي ، فيما سجل أصحاب الأرض والضيافة هدفهم الوحيد عن طريق ميتشى باتشواي فى الدقيقة 61 من عمر مباراة دور الـ16 من كأس الكاراباو .

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ويأتي ذلك بعدما كان قد سجل راشفورد في مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد الأخيرة بالدوري الإنجليزي، والتي حسمها شياطين مدينة مانشستر برباعية دون رد، يوم 11 أغسطس الماضى بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وبهدفيه خلال مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، واصل ماركوس راشفورد زيارته لشباك البلوز، بعدما وصل للهدف الخامس في مرماهم فى كل البطولات، وهو الرقم الذى لم يحققه مهاجم مانشستر يونايتد أمام أى فريق آخر.

وعقب مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، يستعد الفريق الأحمر لمواجهة نظيره بورنموث، السبت المقبل، بينما يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره واتفورد، في إطار الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي .