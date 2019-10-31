رياضة | نجم ريال مدريد يقهر ليونيل ميسي

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شارك النجم الفرنسي كريم بنزيما بهدف ضمن خماسية فريقه ريال مدريد ضد ليجانيس، ليقهر نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة .

نجم ريال مدريد يقهر ليونيل ميسي

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية، إلى أن الفرنسي كريم بنزيمة استطاع التفوق على نظيره ليونيل ميسي نجم برشلونة، بعدما نجح في تسجيل هدف وصناعة اثنين خلال مواجهة فريقه ريال مدريد ضد ليجانيس.

وتابعت، أنه بهدفه مع ريال مدريد ضد ليجانيس، استطاع كريم بنزيما أن يصل إلى الهدف السابع له في بطولة الليجا، ليتفوق على ليونيل ميسي المنافس الأول على الجائزة.

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وأضافت أن تسجيله لهدف وصناعة أخرين مع ريال مدريد ضد ليجانيس، جعله يزيد من أوجاع ليونيل ميسي، بعدما ساهم مع فريقه بـ10 أهداف خلال الليجا، بواقع التسجيل في 7 وصناعة 3 أخرين، متفوقًا علن ليونيل ميسي الذي سجل 4 أهداف وصنع مثلهم .

علمًا بأن ليونيل ميسي لم يلعب هذا الموسم سوى 5 مباريات من أصل 10، وذلك بسبب إصابته في بداية الموسم، لكنه الآن سجل بالفعل 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

وبخماسية ريال مدريد ضد ليجانيس، استطاع ريال مدريد أن يرتقي لوصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 21 نقطة، ويطارد غريمه التاريخي برشلونة صاحب الصدارة برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد ليجانيس عند 5 نقاط في المركز الأخير .