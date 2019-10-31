اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت KSA ittihad رابط مباشر متعدد alahli Saudi

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كورة جول الاهلي ضد الاتحاد بث مباشر kooora goal، كورة ستار الاهلي ضد الاتحاد kora star ، بين ماتش بث مباشر الاهلي والاتحاد اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش الاهلي اليوم كورة اتش دي، يستقبل فريق الأهلي نظيره الاتحاد، مساء اليوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2019، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتطلع الناديين إلى الفوز باللقاء المرتقب، من أجل الخروج من نفق الخسائر، الذي ضرب الفريقين مؤخراً.

وكان قد تلقى الأهلي بقيادة السويسري كريستيان جروس هزيمة قاسية في أخر مواجهة له أمام الحزم بهدفين مقابل هدف، فيما خسر الاتحاد بقيادة المدرب الوطني محمد العبدلي، أمام فريق أبها بهدفين لهدف.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: عبدالله حسون - محمد عبده خبراني - عبدالباسط هندي - لوكاس ليما

خط الوسط: حسين المقهوي - ألفيس ساريتش

خط الوسط الهجومي: عبدالفتاح عسيري - دجانيني تافاريس - يوسف البلايلي

خط الهجوم: عمر السومة

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التشكيل المتوقع للإتحاد أمام الأهلي

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: منصور الحربي - عبد المحسن فلاته - زياد الصحفي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: كارلوس فيلانويفا - كريم الأحمدي

خط الوسط الهجومي: إيمليانو فيشيو - كارلوس فيلانويفا- عبدالعزيز البيشي

خط الهجوم: رومارينيو

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport 1 hd، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية؛ المالكة لحقوق بث جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2019 – 2020.

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