اونلاين | «رابط YOUTUBe السعودية الرياضية» مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد يلا شووت بث مباشر يوتيوب كورة لايف الهلال اليوم كورة star

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «رابط YOUTUBe السعودية الرياضية» مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد يلا شووت بث مباشر يوتيوب كورة لايف الهلال اليوم كورة star والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر بتاريخ 31-10-2019 الدوري السعودي، مباراة جديدة تجمع بين فريق الأهلي بقريق الأتحاد ضمن مباريات الأسبوع الـ 9 من بطولة الدوري السعودي، والتي سوف تقام على ملعب الجوهرة المشعة، حيث يسعى فريق الأهلي أن يحقق نتيجة إيجابية ليعوض به الخسارة التي تلقاها خلال مباراته أمام الحزم والتي انتهت بهدفين مقابل لا شئ، حيث يحتل فريق الألهلي المركز الرابع برصيد 14 نقطة برصيد 14 نقطة حصدها من خلال فوزه في 4 مباريات وتعادل خلال مباراتين وخسر في مثلهما، أما عن فريق الاتحاد الذي خسر خلال مباراته أمام فريق أبها خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة من البطولة والتي انتهت بـ 3 أهداف مقابل هدف والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة ليحتل بعد هذه المباراة المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط حصدها من خلال 8 مباريات محققاً الفوز خلال 3 مباريات وخسر خلال 5 مباريات أخرى.

الأهلي السعودي Vs الإتحاد.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 22).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : الجوهرة المشعة .

المعلقين : فهد العتيبي (KSA 1) وسمير المعيرفي (KSA 2) + حماد العنزي (Dawri) .

نتيجة مباراة الذهاب : الإتحاد (1-3) الأهلي .

موعد المباراة :

8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:30 مساءاً بتوقيت العراق .

7:30 مساءاً بتوقيت السودان .

8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

Advertisements

7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:30 مساءاً بتوقيت تونس .

6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:30 مساءاً بتوقيت قطر.

5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الأهلي السعودي Vs الإتحاد.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 9).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 .

الملعب : الجوهرة المشعة .

المعلقين : فعد العتيبي + عبدالله الحربي .