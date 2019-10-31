اونلاين | «رابط dawriplusksa يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحادبث مباشر اليوم في دوري محمد بن سلمان بث مباشر الهلال والاتحاد

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الاهلي والاتحاد بث مباشر يستضيف نادي الأهلي نظيره الاتحاد مساء اليوم الخميس في مباراة ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تقام في تمام الساعة 16:50 بتوقيت جرينتش العالمي بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة، ويتم بث مباراة دربي أهلي جدة واتحاد جدة عبر قناة السعودية الرياضية 1 .

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