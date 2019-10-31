اونلاين | «رابط جوال YOUTUBE» مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد كورة ستار goalarab يلا شووت بث مباشر يوتيوب كورة لايف الاهلي اليومHD

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كورة اون لاين الأهلي ضد الاتحاد بث مباشر ، يستضيف ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مباراة كبيرة بين الاهلي ضد الاتحاد عملاقي السعودية ، الأهلي مباشر صاحب المركز الرابع برصيد 14 نقطة من ثمان مباريات ، الاتحاد والاهلي بث مباشراستطاع الفوز هذا الموسم بأربع مباريات وتعادل في مباراتين وتلقي الهزيمة في مثلهم ، تلقي الفريق عدة هزائم في بداية الموسم نظرا للمستوى الدفاعي السئ الذي كان عليه الفريق ، ولكن سرعان ما تم تصحيح الأخطاء ، مباراة الأسبوع الماضي كانت أمام فريق الحزم وتلقي الفريق الخسارة الثانية هذا الموسم في مفاجأة للجماهير .

أما نادي الاتحاد فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط من 8 مباريات ، حيث فاز الفريق في ثلاث مباريات فقط ، وتلقي الهزيمة في خمس مباريات ، بالطبع هذا المركز لا يليق بفريق بحجم الاتحاد السعودي ، رد فعل الجماهير التي تشجع العميد بالطبع غير راضية عن المستوى الفني للفريق هذا الموسم وتطالب العديد من الجماهير الادارة بتصحيح المسار ، فمباراة اليوم هي مباراة فاصلة لكلا الفريقين هذا الموسم .

مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر

يقام اللقاء اليوم بين فريقي الأهلي والاتحاد بث مباشر وذلك في يوم الخميس الموافق 31 – 10 – 2019 ، وذلك علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية – جدة ، وسوف يكون اللقاء علي فضائية Ksa Sports HD1 ، توقيت اللقاء في السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ، الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة .

وسوف نتابع معكم بنشر كل المعلومات المتعلقة بمباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر بدون تقطيع واضافة رابط البث المباشر وذلك قبل اللقاء بنصف ساعة ، واذا واجهتك أي مشكلة في رابط البث فكل ما عليك هو كتابة تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بتحديث الفيديو مباشرة .

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مشاهدة الأهلي والاتحاد بث مباشر

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الإتحاد :

حراسة المرمى: محمد العويس .

خط الدفاع: عبدالله حسون – محمد خبراني – عبدالباسط هندي – لوكاس ليما .

خط الوسط: ألفيس ساريتش – حسين المقهوي – عبدالفتاح عسيري .

خط الهجوم: دجانيني تافاريس – عمر السومة – يوسف بلايلي .