شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والاتحاد لقاء الجريحين ومنافسة شرسة بين الحارسين والان مع التفاصيل

يلتقي بعد قليل الجريحين الاهلي والاتحاد في الجولة التاسعة لكرة القدم في الدوري السعودي كأس سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان ، علي ملعب الجوهرة المشعة ، ستاد الملك عبد الله

حيث تلقي كلا الفريقين خسارة في الجولة الماضية بنفس النتيجة هدفين مقابل هدف ، خسر الاتحاد امام ابها ، بينما انهزم الاهلي من الحزم، وتشهد الجولة صراع خارج الخطوط بين كلا المدربين ، الوطني محمد العبدلي الذي يقود الاتحاد والسويسري جروس مدير فني الاهلي

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كما تشهد الخطوط الخلفية معركة تنافسية بين حارسي المرمي محمد العويس حارس الاهلي وفواز القرني جول كيبر الاتحاد ، غير ان الارقام تنحاز للعويس الذي دخل شباك مرماه 4 اهداف فقط في 6 مبارايات بينما تلقي فواز 12 هدف في 7 جولات هذا الموسم

تجدر الاشارة ان الأهلي يشارك في مباراة الليلة برصيد 14 نقطة بالمركز الرابع ، في حين يأتي الاتحاد في المرتبة 11 برصيد 9 نقاط .