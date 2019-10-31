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الأهلي والاتحاد لقاء الجريحين ومنافسة شرسة بين الحارسين

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يلتقي بعد قليل الجريحين الاهلي والاتحاد في الجولة التاسعة لكرة القدم في الدوري السعودي كأس سمو ولي العهد الامير ، علي ملعب الجوهرة المشعة ، ستاد الملك عبد الله

 

حيث تلقي كلا الفريقين خسارة في الجولة الماضية بنفس النتيجة هدفين مقابل هدف  ، خسر الاتحاد امام ابها ، بينما انهزم الاهلي من الحزم، وتشهد الجولة صراع خارج الخطوط بين كلا المدربين ، الوطني محمد العبدلي الذي يقود الاتحاد والسويسري جروس مدير فني الاهلي

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كما تشهد الخطوط الخلفية معركة تنافسية بين حارسي المرمي محمد العويس حارس الاهلي وفواز القرني جول كيبر الاتحاد ، غير ان الارقام تنحاز للعويس الذي دخل شباك مرماه 4 اهداف فقط في 6 مبارايات بينما تلقي فواز 12 هدف في 7 جولات هذا الموسم

تجدر الاشارة ان الأهلي يشارك في مباراة الليلة برصيد 14 نقطة بالمركز الرابع ، في حين يأتي الاتحاد في المرتبة 11 برصيد 9 نقاط .

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