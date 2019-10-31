شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة الفيحاء والاتفاق في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

يواجه بعد قليل فريق الفيحاء نظيره الاتفاق في إطار الجولة الـ٩ من بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان ويدخل فريق الفيحاء المباراة بالتشكيل كالآتي : حراسة المرمي :فريج خط الدفاع: الخيبري-باروس-المطيري-الرشيدي خط الوسط:نونيز-نيتو-فلاتة-اوسو خط الهجوم : فيرنانديز-البركة Advertisements ويخوض الاتفاق المباراة بالتشكيل الآتي : حراسة المرمي:مبولحي خط الدفاع:يامبيري-كيش-الحدادي-الجميزي خط الوسط:هزازي-محنشي-دوكارا-صليطي-الكويكيبي خط الهجوم: روغيريو ويحتل الاتفاق المركز ال١٠ برصيد ٩ نقاط ، بينما يحتل الفيحاء المركز ال١٢ وبنفس عدد نقاط الاتفاق .

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