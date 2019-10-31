شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يعادل رقم ميسي التاريخي في الليجا والان مع التفاصيل
عادل قائد فريق ريال مدريد "سيرجيو راموس " الرقم التاريخي في الليجا المحفور باسم الارجنتيني "ليونيل ميسي"
وساهم راموس في تسجيل خماسية ريال مدريد امس امام ليغانيس في اطار منافسات الجولة ال١١ من "الليجا" الاسبانية ، حيث سجل هدف من ضربة جزاء ليعادل رقم ميسي التاريخي في الليجا ، وهو التسجيل للموسم ال١٦ علي التوالي في الليجا .
وسجل راموس اول هدف له في الليجا مع الفريق الاندلسي "إشبيلية" في موسم ٢٠٠٤-٢٠٠٥ ، وانتقل بعدها الي النادي الملكي ليبدأ فترة تألق حافلة بالاهداف والبطولات ، ليصبح ثاني لاعب يسجل في ١٦ موسم علي التوالي في الليجا بعد الارجنتيني ليونيل ميسي .
وقفز ريال مدريد الي المركز الثاني في الليجا الاسبانية برصيد ٢١ نقطة خلف المتصدر الغريم التقليدي برشلونة الذي يملك ٢٢ نقطة ليتقلص فارق النقاط الي نقطة واحدة .
كانت هذه تفاصيل خبر راموس يعادل رقم ميسي التاريخي في الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.