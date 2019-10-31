راموس يعادل رقم ميسي التاريخي في الليجا

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عادل قائد فريق ريال مدريد "سيرجيو راموس " الرقم التاريخي في الليجا المحفور باسم الارجنتيني "ليونيل ميسي"

وساهم راموس في تسجيل خماسية ريال مدريد امس امام ليغانيس في اطار منافسات الجولة ال١١ من "الليجا" الاسبانية ، حيث سجل هدف من ضربة جزاء ليعادل رقم ميسي التاريخي في الليجا ، وهو التسجيل للموسم ال١٦ علي التوالي في الليجا .

وسجل راموس اول هدف له في الليجا مع الفريق الاندلسي "إشبيلية" في موسم ٢٠٠٤-٢٠٠٥ ، وانتقل بعدها الي النادي الملكي ليبدأ فترة تألق حافلة بالاهداف والبطولات ، ليصبح ثاني لاعب يسجل في ١٦ موسم علي التوالي في الليجا بعد الارجنتيني ليونيل ميسي .

وقفز ريال مدريد الي المركز الثاني في الليجا الاسبانية برصيد ٢١ نقطة خلف المتصدر الغريم التقليدي برشلونة الذي يملك ٢٢ نقطة ليتقلص فارق النقاط الي نقطة واحدة .