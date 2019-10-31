شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم ليل الفرنسي على رادار برشلونة لتعويض «سواريز» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
دخل المهاجم النيجيري لنادي ليل الفرنسي فيكتور أوسيمين على رادار نادي برشلونة الإسباني من أجل تعويض نجم الفريق لويس سواريز، الذي يقترب من إتمام عامه الـ 33.
وحسب صحيفة «دون بالون» الإسبانية، فإن النادي الكتلوني قد وضع على رأس قائمته للتعاقد مع مهاجم كل من لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، وكذلك كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلا أن الخياران سيكلفا النادي الكثير من الأموال.
وأشارت الصحيفة إلى أن «مارتينيز»، الذي كان الخيار الأول لتعويض المهاجم الأوروجواني، لن يرحل عن إنتر بأقل من 100 مليون يورو، وهو ما يرغب برشلونة في تفاديه، ما حول أنظار مسؤولي النادي إلى الشاب النيجيري «أوسيمين»، صاحب الـ 20 عامًا.
ويستطيع الدولي النيجيري اللعب على الجناحين وكذلك في مركز رأس الحربة، إلا أن برشلونة قد يضطر للدخول في منافسة قوية مع بايرن ميونخ للظفر بخدمات اللاعب.
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