شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: «رونالدو» يحدد وجهته بعد مغادرة يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشارت تقارير إسبانية إلى تحديد النجم كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، لوجهته بعد انتهاء عقده مع فريقه عام 2022.

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وحسب صحيفة «دون بالون» الإسبانية، فإن البرتغالي ينوي استكمال عقده مع السيدة العجوز، فيما حدد خياراته بعد انتهاء تلك المرحلة.

وأوضحت الصحيفة أن قائد المنتخب البرتغالي قد يعود إلى مانشستر يونايتد، إذ يبقى النادي الإنجليزي أحد الخيارات التي ستكون متاحة أمامه وقتها، فيما لا يتوقع أن تتم هذه الصفقة في أي وقت قريب نظرًا للوضعية التي يعيشها الشياطين الحمر وابتعادهم عن المشاركة في دوري الأبطال.

أما الخيار الثاني لـ«رونالدو» فسيكون باريس سان جيرمان، في حال فشل اليونايتد في الوصول إلى دوري الأبطال في ذلك الوقت، وسيفضل حينها النجم البرتغالي الانتقال للنادي الفرنسي ليكن بإمكانه إضافة المزيد من البطولات لتاريخه.