شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح أم ماني.. أيهما أهم لليفربول؟».. أسطورة الريدز يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجاب أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي ستيف نيكول على سؤال «محمد صلاح أم ساديو ماني.. أيهما أهم لليفربول؟».

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وقال «نيكول» ردًا على هذا السؤال عبر قناة ESPN: «كيف يمكنك أن تقول إن أحدهما أهم من الآخر، إذا كنت ستخسر قدمك، هل ستختار خسارة قدمك اليمنى أم اليسرى؟».

وأضاف: «حاليًا سأقول إن ساديو ماني في حالة أفضل من محمد صلاح، أحيانًا تكون الإحصائيات خادعة، فحين تنظر إلى إحصائيات البريميرليج، على سبيل المثال، فكلاهما سجل 5 أهداف وصلاح صنع ثلاثة أهداف بينما صنع ماني هدفًا واحدًا، هذا لا يضع في الاعتبار ركلات الجزاء التي حصل عليها ماني، وهذا لا يضع في الاعتبار قيامه بدور حاسم في بداية الهجمة، أو دوره في صنع الفارق للتمهيد لصناعة هدف أو إحرازه».

وتابع: «إذن الآن نحن نتحدث عن الحالة الفنية، وبالنسبة لي ساديو ماني هو الذي في حالة فنية أفضل».