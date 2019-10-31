شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول: «لا يمكنني الآن تخيل أي شخص آخر على الكوكب محل صلاح وماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي ستيف نيكول عن نجم الريدز محمد صلاح، مؤكدًا أنه لم يتوقع تسجيله هذا الكم من الأهداف حين انضم إلى ليفربول.

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وقال «نيكول» على شاشة ESPN، ردًا على سؤال ما إذا كان قد توقع النجاح الذي حققه المصري مع ليفربول حين انضم إليه قادمًا من روما: «صلاح كما نعلم كان قد فشل بالفعل مع تشيلسي، لذا لم نكن نعلم، ولنكن صرحاء لقد دفعوا فيه قرابة 30 مليون جنيه إسترليني، أنت لا تتوقع أن تحصل على عدد الأهداف والأداء الذي قدمه مقابل 30 مليون، لذا أي شخص يقول نعم نعم لقد توقعت ذلك أعتقد أنه لا يقول الحقيقة».

وأضاف: «لكن علينا أن ننظر إلى (يورجن) كلوب (المدير الفني لليفربول) وما فعله هو وضع ثلاثة لاعبين خلف الثلاثي الهجومي، يطاردون ويركضون ويعملون ويمنحون لهم الكرة، وهذا يعني أن عدم ثبات المستوى التي يمر به الثنائي ساديو ماني وصلاح، وخاصة صلاح، الذي لا يزال يخسر الكرة كثيرًا، ولا يزال يسدد في أوقات خاطئة بشكل غير واقعي، إلا أنه لا يزال يسجل الأهداف وكما نرى في الإحصائيات، لا يزال يصنع الأهداف، لذا أعتقد أن عبقرية كلوب تكمن في ما قام به في وسط الملعب ليصبح بإمكان الثلاثي الهجومي صلاح وماني وروبيرتو فيرمينو المقامرة قليلًا، لذا تحية لكلوب لكن يا إلهي لم يتوقع أحدًا ما يقدمه وما قدمه هذا الثنائي (صلاح وماني)».

وأجاب أسطورة النادي الإنجليزي على سؤال آخر عن ما إذا كان الثنائي «صلاح» و«ماني» لا يمكن تعويضهما ليقول: «إذا قضيت وقتًا طويلًا في عالم كرة القدم، فستعلم أن لا أحد لا يمكن تعويضه، دائمًا هناك شخص ما يمكنه التعويض، وأنا لا أعتقد أن هذا الثنائي لا يمكن تعويضه، أعتقد أنه حاليًا لا يمكنك تخيل أي شخص آخر على الكوكب في مكانهما لكنهما ليسا غير قابلين للتعويض، لا أحد غير قابل للتعويض».