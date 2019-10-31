شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأثرت القيمة السوقية لـ«تريزيجيه» بانتقاله إلى أستون فيلا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض الدولي المصري محمود تريزيجيه 10 مباريات بقميص أستون فيلا الإنجليزي، منذ انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من قاسم باشا التركي.

وجاء انتقال «تريزيجيه» إلى أستون فيلا مقابل 10 مليون يورو، حسب موقع «ترانسفير ماركت»، بينما كانت تبلغ قيمته السوقية آنذاك 6 مليون يورو.

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وخلال المباريات الـ 10 التي لعبها نجم الفراعنة مع أستون فيلا، لم ينجح في تسجيل أي أهداف، فيما استطاع صناعة هدفًا واحدًا لفريقه، فيما تظهر الأرقام حصوله على ثقة مدربه دين سميث، إذ حصل على مجموع دقائق لعب وصلت 597 دقيقة.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انضمام «تريزيجيه» إلى أستون فيلا، ارتفعت قيمته السوقية من 6 مليون يورو، بتاريخ 4 يونيو 2019، إلى 8 يورو، بتاريخ 12 سبتمبر، في آخر تحديث أجراه الموقع المتخصص.