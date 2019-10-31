شكرا لقرائتكم هل تمنع المشاركة تجديد شريف إكرامي عقوده مع الأهلي ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب جماهير النادي الأهلي، مصير تجديد عقود 4 لاعبين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي، على رأسهم الحارس المخضرم شريف إكرامي.

وينتهى عقود الرباعي أحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان وشريف إكرامي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

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ويعد شريف إكرامي حالة خاصة وسط رباعي الأهلي المنتهي عقودهم، نظرا لغيابه عن المشاركة طوال الفترة الماضية، ليربط البعض بين ذلك وتجديد عقده خلال الأيام القادمة.

مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، كشف لـ"الخليج 365"، أن شريف إكرامي لا يمانع التجديد للنادي الأهلي، بعدما لمس تمسك من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء باستمراره، وقناعته التامة بمستواه الفني.

ومن المنتظر أن يحسم النادي الأهلي، ملف تجديد شريف إكرامي والثلاثي الآخر، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد انتهاء معسكر الفريق الأحمر المقام حاليا فى الإمارات استغلالا لتوقف مسابقة الدوري المصري.