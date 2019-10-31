شكرا لقرائتكم مسئولو ستاد القاهرة يربكون المنتخب الأولمبي قبل انطلاق بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واضطر شوقى غريب لمد معسكر المنتخب الأوليمبى المقام حاليا بالعين السخنة يومين إضافيين، حيث كان من المقرر انتهاء المعسكر صباح يوم 3 نوفمبر المقبل، والتدريب على ستاد القاهرة مساء نفس اليوم، إلا أن مسئولى الاستاد أجبروا غريب على تعديل برنامجه ومد معسكر العين السخنة يومين.
يذكر أن المنتخب الأوليمبى يقع فى المجموعة الأولى ببطولة أمم افريقيا مع غانا والكاميرون ومالى.
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