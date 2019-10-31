شكرا لقرائتكم مسئولو ستاد القاهرة يربكون المنتخب الأولمبي قبل انطلاق بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أربك مسئولو ستاد القاهرة، حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، بعدما أبلغ مسئولو الاستاد اتحاد الكرة بعد جاهزية أرضية الملعب لاستضافة تدريبات الفراعنة يوم 3 نوفمبر المقبل، وهو الموعد المحدد مسبقا من جانب جهاز المنتخب للتدريب على استاد القاهرة الرئيسى قبل بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.

واضطر شوقى غريب لمد معسكر المنتخب الأوليمبى المقام حاليا بالعين السخنة يومين إضافيين، حيث كان من المقرر انتهاء المعسكر صباح يوم 3 نوفمبر المقبل، والتدريب على ستاد القاهرة مساء نفس اليوم، إلا أن مسئولى الاستاد أجبروا غريب على تعديل برنامجه ومد معسكر العين السخنة يومين.

يذكر أن المنتخب الأوليمبى يقع فى المجموعة الأولى ببطولة أمم افريقيا مع غانا والكاميرون ومالى.