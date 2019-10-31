شكرا لقرائتكم تاريخ مشاركات المنتخب الأوليمبي فى البطولات الرسمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل وجاءت أرقام المنتخب الأولمبى على النحو التالى: - تأسيس اتحاد الكرة: 1921 - المشاركات السابقة في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة: 2011 و2015 - الأرقام في النهائيات الأفريقية: لعب 8 وفاز في 3 وتعادل في 2 وخسر 3 وأحرز 10 أهداف وعليه 7 أهداف. - المشاركات الأولمبية: أنتويرب 1920 – باريس 1924 – أمستردام 1928 – برلين 1936 – لندن 1948 – هلسنكي 1952 – روما 1960 - طوكيو 1964 – لوس أنجلوس 1984 - برشلونة 1992 – لندن 2012. Advertisements - أفضل الإنجازات: المركز الرابع عامي 1928 و1964. - الأرقام في الألعاب الأولمبية: لعب 32 مباريات فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر في 18 وأحرز 65 هدفاً وعليه 87 هدفاً. - مشوار التأهل: تأهل دون تصفيات كبلد منظم للبطولة. - أبرز نجوم الفريق: طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ومصطفى محمد مهاجم الزمالك وثنائي الأهلي صلاح محسن والقائد رمضان صبحي وجميعهم من لاعبي المنتخب الأول.

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