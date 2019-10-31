شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يدرس المحرق البحرينى استعدادا للبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى، فريق المحرق البحرينى بجلسه فيديو اليوم الخميس، مع اللاعبين بمشاهدة مباراتى الفريق أمام قسطنطينية الجزائرى، والذى صعد المحرق على حسابه لدور الـ 16 بالبطولة العربية.

وقام المدير الفني للاتحاد السكندري، بشرح دور بعض اللاعبين فى المباراة المرتقبة من أجل تحقيق الهدف المنشود بفوز مريح فى مباراة الذهاب المقرر لها الأحد المقبل قبل لقاء العودة المحدد له يوم 26 نوفمبر المقبل، حيث يعتمد على منع وصول الهجمات المرتدة للمحرق لمرمى الاتحاد وفى نفس الوقت سرعة نقل الكرة داخل دفاعات الخصم لإرباكه واستغلال الأخطاء الدفاعية والاستفادة من سرعة رزاق سيسيه وأحمد رفعت وخالد قمر.

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ويخطط طلعت يوسف المدير الفنى لاستغلال الحاله المعنويه المرتفعه للاعبى الاتحاد فوز كبير يساعد فى لقاء العودة.

وعلى الجانب الآخر، يخوض المحرق البحرينى أولى تدريباته فى السابعة مساء على ملعب استاد الجامعة.