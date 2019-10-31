شكرا لقرائتكم سيرجيو فارياس يخطر طلائع الجيش بعودته من البرازيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لطلائع الجيش، مسئولى النادي العسكري بعودته غداً الجمعة، قادماً من البرازيل بعد نهاية الاجازة التى حصل عليها.

ومنح "فارياس" المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه راحة لمدة 4 أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته الخامسة عصر الأحد المقبل، على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة أسوان بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر المقبل.

وخاض طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

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وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الإدارى للطلائع فى البحث عن مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل استئناف المسابقة.