شكرا لقرائتكم ميتشو يوافق على استمرار إجازة فرجاني ساسي فى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على منح راحة إضافية للتونسي فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، حرصا من المدير الفنى على منح اللاعب أكبر قسط من الراحة في ظل مشاركة "ساسي" في جميع المباريات مع الفريق أو المنتخب التونسى.

ويتواجد فرجانى ساسى فى تونس خلال الوقت الحالي حيث يقضي الإجازة بصحبة عائلته هناك بينما سينتظم حمدي النقاز بشكل طبيعى فى معسكر الفريق الذي سينطلق عصر اليوم، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبين بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة ستة أيام عقب الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

فيما تحركت حافلة الزمالك متوجهة إلى مدينة السادس من أكتوبر منذ قليل من أجل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق هناك حيث يستمر معسكر الفريق حتى يوم الإثنين المقبل حيث سينتهي بمران صباحي في ذلك اليوم بملعب التدريب المخصص بالمعسكر.

ويشهد معسكر الزمالك انتظام كافة اللاعبين باستثناء رباعي المنتخب الاولمبي وهم: الحارس محمد صبحي و محمد عبدالسلام وإمام عاشور ومصطفي محمد، وذلك بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب استعدادا لخوض أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، كذلك سيغيب فرجاني ساسي بسبب حصوله على راحه إضافية من قبل ميتشو ومحمود عبدالعزيز الذي يخضع لجراحة الرباط الصليبي بألمانيا، كما سيتخلف عن المعسكر خالد بوطيب الذي يخضع لفحوصات بألمانيا للاطمئنان عليه.