شكرا لقرائتكم ميتشو يوافق على استمرار إجازة فرجاني ساسي فى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما تحركت حافلة الزمالك متوجهة إلى مدينة السادس من أكتوبر منذ قليل من أجل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق هناك حيث يستمر معسكر الفريق حتى يوم الإثنين المقبل حيث سينتهي بمران صباحي في ذلك اليوم بملعب التدريب المخصص بالمعسكر.
ويشهد معسكر الزمالك انتظام كافة اللاعبين باستثناء رباعي المنتخب الاولمبي وهم: الحارس محمد صبحي و محمد عبدالسلام وإمام عاشور ومصطفي محمد، وذلك بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب استعدادا لخوض أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، كذلك سيغيب فرجاني ساسي بسبب حصوله على راحه إضافية من قبل ميتشو ومحمود عبدالعزيز الذي يخضع لجراحة الرباط الصليبي بألمانيا، كما سيتخلف عن المعسكر خالد بوطيب الذي يخضع لفحوصات بألمانيا للاطمئنان عليه.
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