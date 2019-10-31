شكرا لقرائتكم سر ترحيب الزمالك بعودة كهربا وحقيقة خدعة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو الزمالك الباب أمام إمكانية عودة محمود عبدالمنعم "كهربا"، صانع ألعاب الأبيض السابق و ديسبورتيفو أفيش البرتغالى الحالى، فى حالة رغبة اللاعب فى العودة إلى صفوف الفريق الأبيض، بعدما رحل عنه بداية الموسم الجارى إلى النادى البرتغالى دون موافقة الأبيض، ليقوم باستخراج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليتمكن من المشاركة مع ناديه الجديد.

وأكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن كهربا لاعب مهم يحتاجه الفريق إلى جهوده فى حالة كانت لديه الرغبة فى العودة، مشددًا على أن الأبيض لن يقوم بالتحدث معه حتى لا تكون فرصة لأى لاعب يهرب من ناديه من أجل تعديل عقده، قائلاً: "كهربا يرى أن ما فعله من حقه، ولكن الزمالك لن يشجع اللاعبين على الهروب من أنديتهم إذا أرادوا فقط تعديل عقودهم".

وما سر ترحيب الزمالك بعود كهربا؟

جاء ترحيب أمير مرتضى بعودة كهربا بعدما تم إخطاره من مصدر مقرب من اللاعب إنه ليس لديه مانع فى العودة إلى الزمالك حال تسوية الأزمات التى حدثت معه وأدت إلى رحيله والتى تخص عقده مع الفريق وإن الأزمة تكمن فقط فى والده.

وكيف سيحل الزمالك أزمة والد كهربا حال رغبته فى العودة؟

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كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك أن هناك مكالمة تمت بين طارق يحيى ووالد كهربا منذ فترة شهدت ترحيب والد اللاعب بحل أزمته مع النادى الأبيض حال ترضيته بصورة جيدة وتنفيذ الوعود التى حصل عليها بشأن تعديل عقده بما يتناسب مع إمكانياته وما قدمه مع الفريق وبذلك لن يكون والد كهربا أزمة كبرى للأبيض حال الرغبة فى حل المسألة رغم إن مصدر مقرب من اللاعب أكد أن والده قال إنه يفضل انتقاله للأهلى فى يناير وعدم العودة للقلعة البيضاء مجدداً.

وهل ينتقل كهربا إلى الأهلى أم يعود للزمالك؟

شدد فى هذه الجزئية مصدر مقرب من كهربا إن الأهلى لم ينهى اتفاقه مع اللاعب حول ضمه فى يناير وإن التصريحات التى صدرت من مسؤولى القلعة الحمراء لتأكيد تلك الجزئية ليست خدعة خاصة إن هناك مشاورات تتم داخل القلعة الحمراء بشأن ضمه أو صرف النظر منذ فترة لذلك تظل كل الاحتمالات واردة بشأن اللاعب الذى يأتى تركيزه فى الوقت الحالى بالظهور بصورة مميزة مع المنتخب الوطنى فى مباراتى كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون حيث يرى اللاعب إن تركيزه وظهوره لافتة للنظر فى المباراتين ستجعل الصورة تتضح أمامه بشكل أفضل وستكون العروض أفضل له من الناحية المالية.

وما أزمة الزمالك فى ضم كهربا وقطع الطريق على الأهلى؟

أزمة الزمالك تكمن إن مسؤولى النادى الأبيض ليس لديهم رغبة فى دفع أموال للفريق البرتغالى خاصة إن إدارة الأبيض تؤكد أن اللاعب من حقها لذلك لا يوجد ما يدعو لدفع أموال للفريق البرتغالى وهو ما يؤكد اللاعب استحالة حدوثه وإن رحيله عن النادى البرتغالى يستلزم سداد مستحقات لهم بعد ارتباطه معهم بعقد لذلك يظل الطريق مفتوح أمام الأهلى حال رغبة مسؤليه لحسم الصفقة لصالحهم.