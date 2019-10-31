شكرا لقرائتكم المنتخب النيجيري يستدعي أحمد موسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الألماني جيرنوت روهر، مدرب المنتخب النيجري، عن عودة الجناح أحمد موسى، لاعب نادي النصر، إلى قائمة المنتخب استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويعود موسى "27 عاما" إلى قائمة نيجيريا بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، علما بأنه شارك في الأيام الماضية في تدريبات فريقه، دون خوض أي مباراة رسمية منذ الجولة الثانية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفتح.

ويخوض المنتخب النيجيري مباراتين في التصفيات، الأولى أمام بنين في 13 نوفمبر، والثانية خارج الأرض أمام منتخب ليسوتو بتاريخ 17 نوفمبر أيضا.