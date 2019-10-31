شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن السويس يزور معسكر المنتخب الأوليمبى فى السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اللواء محمد جاد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، معسكر المنتخب الأولمبي بالعين السخنة، والتقى بالجهاز الفنى واللاعبين فى إطار دعم الفريق قبل خوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو2020.

وأكد اللواء محمد جاد أن السويس تتشرف باختيار الجهاز الفنى لها لإقامة المعسكر الأخير للفريق قبل البطولة التى تمنى أن تحصدها مصر لتكون رد اعتبار للكرة المصرية بعد الإخفاق فى الكان 2019 التى استضافتها مصر هذا العام.

من جهته قدم شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، الشكر لوزارة الداخلية ومدير الأمن وقيادات الأمن بالسويس على جهودهم فى توفير المناخ المناسب لمعسكر المنتخب.