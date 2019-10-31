فيديو.. الزمالك يحتفل بـ"الهالوين" بصورة شيكا وبن شرقى ومصطفى فتحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك فيديو احتفالاً بعيد الهالوين، باستخدام صورة تجمع الثلاثى شيكابالا وأشرف بن شرقى ومصطفى فتحى لاعبى الفريق الأبيض. ويصادف اليوم الـ31 من أكتوبر عيد الهالوين أو عيد القديسين أو «عيد الهلع»، وهو اليوم الأكثر رعبًا فى العام، حيث تحتفل به أغلب دول العالم مناسبة سنوية، تنتشر فيها أزياء التنكر الغريبة والمرعبة والأوجه المخيفة، كما يُحتفل به فى البلدان الغربية وحتى العربية، بارتداء الأزياء المخيفة وتوزيع الحلوى على الأطفال.

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