شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد فان باستن.. نجم هولندا شاهد عيان على إنجاز الفراعنة أمام الطواحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الأسطورة الهولندى ماركو فان باستن أو كما تلقبه الجماهير "المهاجم الطائر" اليوم، الخميس، بعيد ميلاده الـ 55، والذى شارك أمام منتخب مصر فى المباراة الشهيرة للفراعنة أمام طواحين هولندا بكأس العالم عام 1990.

ففى 12 يونيو 1990 خاضت مصر ثانى مبارياتها بكأس العالم، والأولى منذ مونديال 1934 بإيطاليا أيضا، عندما واجه الفراعنة بقيادة المدرب الراحل محمود الجوهرى طواحين هولندا أبطال أمم أوروبا 1988.

بدأ محمود الجوهرى المباراة بتشكيل مكون من: أحمد شوبير "الأهلي" لحراسة المرمى، هانى رمزي "الأهلي" ليبرو، هشام يكن "الزمالك"، ربيع ياسين"الأهلي" قلبي دفاع، إبراهيم حسن "الأهلي" ظهير أيمن، أحمد رمزى "الزمالك" ظهير أيسر، مجدى عبدالغني "بيرامار البرتغالي"، إسماعيل يوسف "الزمالك" ارتكاز، أحمد الكاس "الأوليمبى" وسط مهاجم، حسام حسن "الأهلي"، جمال عبدالحميد كابتن المنتخب"الزمالك" قلب هجوم.

فى مواجهة نجوم أوروبا رود خوليت قائد هولندا وماركو فان باستن ورونالد كومان وغيرهم من نجوم العالم.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف، وفي الدقيقة "58" نجح البديل ويم كيفت فى تسجيل هدف التقدم لهولندا حيث حل بديلا لفانينبورج في بداية الشوط الثاني.

ونجح حسام حسن فى الحصول على ضربة جزاء قبل نهاية المباراة سجل منها مجدى عبدالغني هدف الفراعنة الوحيد في مونديال إيطاليا، لينطلق صوت الراحل محمود بكر معلق المباراة للتليفزيون العربى بعياراة عدالة السماء تنزل على أرض استاد بالريمو.

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وكان الجوهرى قد أجرى تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة "69" عندما حل مجدي طلبة، وعادل عبدالرحمن بدل من أحمد رمزي، وجمال عبدالحميد على الترتيب، لتنتهى المباراة بتعادل الفريقين فى واحدة من كبرى مفاجآت البطولة.

وفى موسم 1988 توج فان باستن بجائزة "بالون دور" كأفضل لاعب فى أوروبا، وكرر إنجازه فى 1989 بعدما قاد ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي مسجلاً 19 هدفاً فى الموسم، ودورى أبطال أوروبا عندما سجل هدفين فى المباراة النهائية أمام ستيوا بوخارست، قبل أن يفوز بالجائزة مجدداً فى 1992.

وخلال مسيرته تُوج فان باستن بالعديد من البطولات، فاز مع أياكس بالدوري الهولندي 3 مرات، كأس هولندا 3 مرات، كأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة، ومع ميلان بالدوري الإيطالي 4 مرات، كأس السوبر الإيطالي 4 مرات، دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، كأس السوبر الأوروبى مرتين، كأس الإنتركونتيننتال مرتين، ومع هولندا بيورو 1988.