سوبر كورة يكشف سر ترحيب الزمالك بعودة كهربا وحقيقة خدعة الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو الزمالك الباب أمام إمكانية عودة محمود عبدالمنعم "كهربا"، صانع ألعاب الأبيض السابق وديسبورتيفو أفيش البرتغالى الحالى، فى حال رغبة اللاعب فى العودة إلى صفوف الفريق الأبيض، بعدما رحل عنه بداية الموسم الجارى إلى النادى البرتغالى دون موافقة الأبيض، ليستخرج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ليتمكن من المشاركة مع ناديه الجديد.

وأكد أمير مرتضى ، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن كهربا لاعب مهم يحتاجه الفريق إلى جهوده فى حال كانت لديه الرغبة فى العودة، مشددًا على أن الأبيض لن يتحدث معه حتى لا تكون فرصة لأى لاعب يهرب من ناديه من أجل تعديل عقده، قائلاً، "كهربا يرى أن ما فعله من حقه، ولكن الزمالك لن يشجع اللاعبين على الهروب من أنديتهم إذا أرادوا فقط تعديل عقودهم".

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