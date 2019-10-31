شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا فعل الفراعنة فى مواجهة دونجا قائد البرازيل بمناسبة عيد ميلاده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل البرازيلى دونجا بعيد ميلاده الـ56، حيث إنه مواليد مثل هذا اليوم من عام 1963، وبتلك المناسبة نرصد المواجهة التى جمعت نجم السامبا بالمنتخب الوطنى عندما كان مديرا فنيا لمنتخب البرازيل.

والتقى الفراعنة مع البرازيل فى بطولة كأس العالم للقارات عام 2009 وانتهت بفوز السامبا 4/3 بقيادة دونجا المدير الفنى للمنتخب، فى الوقت الذى كان يقود المنتخب الوطنى حسن شحاتة.

سجل هدف البرازيل الأول كاكا فى الدقيقة 6 من أحداث المباراة، وتعادل محمد زيدان بعد 3 دقائق للفراعنة ليتقدم لويس ابيانو بالدقيقة 12 والدقيقة 37، وهوما ألهب حماس المنتخب المصرى فسجل محمد شوقى فى الدقيقة 53، ومحمد زيدان الهدف الثانى له والثالث للمنتخب فى الدقيقة 56.

وفى الدقيقة 89 من أحداث المباراة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للمنتخب البرازيلى، بعدما تصدى المحمدى لتصويبة اللاعب البرازيلى بيده، فتم طرده، وسدد كاكا هدفا فى مرمى الحضرى معلنا فوز البرازيل.