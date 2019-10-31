شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يغادر إلى المجر للمشاركة فى بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر محمد إبراهيم كيشو ، لاعب منتخب المصارعة الرومانية، اليوم الخميس، إلى المجر للمشاركة فى بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة والتى تستمر حتى 3 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض كيشو منافسات البطولة السبت المقبل فى منافسات وزن تحت 67 كجم ، بينما خاض لاعبو المنتخب المنافسات منذ انطلاق البطولة، وغادر كيشو اليوم نظرا لارتباطه بالبرنامج الذى تنفذه له الشركة الراعية.

كيشو أول لاعبى منتخب المصارعة الذين نجحوا فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تحقيق المركز الخامس فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت بكازاخستان، وتأتى مشاركته فى بطولة العالم بعد فوزه بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العالمية العسكرية بالصين مع منافسين أقوياء، أبرزهم بطل أولمبياد ريو وصاحب فضية العالم.