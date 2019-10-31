اخبار الرياضه

كيشو يغادر إلى المجر للمشاركة فى بطولة العالم للمصارعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يغادر إلى المجر للمشاركة فى بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر محمد إبراهيم كيشو ، لاعب منتخب المصارعة الرومانية، اليوم الخميس، إلى المجر للمشاركة فى بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة والتى تستمر حتى 3 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض كيشو منافسات البطولة السبت المقبل فى منافسات وزن تحت 67 كجم ، بينما خاض لاعبو المنتخب المنافسات منذ انطلاق البطولة، وغادر كيشو اليوم نظرا لارتباطه بالبرنامج الذى تنفذه له الشركة الراعية.

كيشو أول لاعبى منتخب المصارعة الذين نجحوا فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تحقيق المركز الخامس فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت بكازاخستان، وتأتى مشاركته فى بطولة العالم بعد فوزه بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العالمية العسكرية بالصين مع منافسين أقوياء، أبرزهم بطل أولمبياد ريو وصاحب فضية العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيشو يغادر إلى المجر للمشاركة فى بطولة العالم للمصارعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا