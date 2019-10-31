شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل تمنع المشاركة تجديد عقد شريف إكرامى بالأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير النادي الأهلي مصير تجديد عقود 4 لاعبين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى، وعلى رأسهم الحارس شريف إكرامي. وينتهى عقود الرباعى أحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان وشريف إكرامي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالى. ويعد شريف إكرامى حالة خاصة وسط رباعي الأهلي المنتهي عقودهم، نظرا لغيابه عن المشاركة طوال الفترة الماضية، ليربط البعض بين ذلك وتجديد عقده خلال الأيام المقبلة. لمعرفة موقف تجديد شريف إكرامي للنادي الأهلي، اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. هل تمنع المشاركة تجديد عقد شريف إكرامى بالأهلي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.