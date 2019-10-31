شكرا لقرائتكم خبر عن "قسطنطينية" يكشف المحرق البحرينى للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عكف طلعت يوسف ، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على دراسة فريق المحرق البحرينى بجلسة فيديو اليوم مع اللاعبين بمشاهدة مباراتى الفريق أمام قسطنطينية الجزائرى والذى صعد المحرق على حسابه لدور الـ 16 بالبطولة العربية.
وشرح طلعت يوسف دور بعض اللاعبين فى المباراة المرتقبة لتحقيق الهدف المنشود بفوز مريح فى مباراة الذهاب المقرر لها الأحد المقبل قبل لقاء العودة المحدد له يوم 26 نوفمبر المقبل، حيث يعتمد على منع وصول الهجمات المرتدة للمحرق لمرمى الاتحاد، وفى نفس الوقت سرعة نقل الكرة داخل دفاعات الخصم لإرباكه واستغلال الأخطاء الدفاعية والاستفادة من سرعة رزاق سيسيه وأحمد رفعت وخالد قمر .
ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبى الاتحاد لتحقيق فوز كبير يساعد فى لقاء العودة.
وعلى الجانب الآخر يخوض المحرق البحرينى أول تدريباته فى السابعة مساء على ملعب استاد الجامعة.
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