شوقى غريب يمد معسكر العين السخنة 48 ساعة بسبب عدم جاهزية استاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أربك مسؤولو استاد القاهرة حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، بعدما أبلغ مسئولو الاستاد اتحاد الكرة بعدم جاهزية أرضية الملعب لاستضافة تدريبات الفراعنة يوم 3 نوفمبر، وهو الموعد المحدد مسبقا من جانب جهاز المنتخب للتدريب على استاد القاهرة الرئيسى قبل بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.
واضطر شوقى غريب لمد معسكر المنتخب الأوليمبى المقام حاليا بالعين السخنة يومين إضافيين، حيث كان من المقرر انتهاء المعسكر صباح 3 نوفمبر والتدريب على استاد القاهرة مساء نفس اليوم، إلا أن مسئولى الاستاد أجبروا غريب على تعديل برنامجه ومد معسكر العين السخنة يومين.
يذكر أن المنتخب الأوليمبى يقع فى المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا مع غانا والكاميرون ومالى.
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