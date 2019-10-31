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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأحداث الرياضية المهمة، منها وصول الأهلى إلى الإمارات وتنازل مكى عن جزء من مستحقاته المتأخرة للزمالك.

"رسالة" الطاقة تتصدر جلسة ميتشو ولاعبى الزمالك وعودة عبد الغنى والسعيد

عقد الصربي ميتشو ، المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق على هامش تدريبات اليوم، بدأها بالتحية ومصافحة اللاعبين، بعد انتهاء الراحة التى حصلوا عليها لمدة ستة أيام عقب الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يكشف حقيقة مصير صالح جمعة في الشتاء

أكد جهاز الكرة بـ الأهلي أن صالح جمعة لاعب الفريق مُستمر بالقلعة الحمراء وليس صحيحًا أن هناك مطالب فنية من السويسري رينيه فايلر بالاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

شوقى غريب يسمح للمستبعدين من المنتخب بالرحيل عن معسكر العين السخنة

قرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى السماح للاعبين المستبعدين من القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بمغادرة المعسكر بناءً على طلبهم، وهم أحمد حمدى وأحمد أيمن وناصر منسى ومصطفى شوبير، فى الوقت الذى فضل فيه محمد صادق الاستمرار.

أحمد حسن مكى يتنازل للزمالك عن 300 ألف جنيه من المستحقات المتأخرة

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حصل أحمد حسن مكى مهاجم فريق سموحة الحالى ولاعب الزمالك السابق على 500 ألف جنيه من مسئولى القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية للتنازل عن الشكوى التى قدمها اللاعب من قبل ضد الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة.

دونجا يغيب عن مران الإسماعيلى الصباحى.. اعرف السبب

غاب محمود عبد العاطى دونجا، لاعب الاسماعيلى ، عن مران فريقه صباح اليوم، الخميس، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى بمواصلة برنامجه التأهيلى بالقاهرة حتى يصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد 4 أيام مباشرة.

حسين الشحات: الأهلى دفع 79 مليون جنيه للعين الإماراتى لإتمام انتقالى

كشف حسين الشحات نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر كواليس مثيرة فى صفقة انتقاله للقلعة الحمراء فى يناير الماضى.

غياب ساسى وبوطيب والنقاز عن مران الزمالك الصباحى وانتظام الدوليين

خاض الزمالك تدريبه الصباحى اليوم على ملعب النادى، تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة ستة أيام عقب الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا