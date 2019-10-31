نشرة سوبر كورة.. الأهلى يصل الإمارات.. ومواجهة مصرية بكأس الرابطة الإنجليزية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء بين ثنائي وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش مع زميلتها نوران جوهر المصنفة الخامسة في تمام السابعة والربع مساء، في نهائي مبكر لبطولة كأس العالم لسيدات الاسكواش والتي تستصيفها أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

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