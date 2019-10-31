شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصول الأهلي إلى الإمارات قبل انطلاق المعسكر الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 صورا من وصول بعثة النادي الأهلي إلى الإمارات بعد رحلة استغرقت قرابة الـ3 ساعات، لإقامة معسكر خارجى يستمر ستة أيام، يخوض خلاله المارد الأحمر مباراة ودية فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري المتوقف حاليًا لارتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبى بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وضم الجهاز الفني للأهلي 25 لاعباً لمعسكر الفريق فى الإمارات وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.

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