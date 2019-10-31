شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع يفوز ببطولة منطقة القاهرة للهوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار اهتمام الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بأهمية دعم ومساندة النشاط الرياضى بالهيئة، وخاصة المتميزين الذين حصدوا العديد من البطولات وحققوا مراكز متقدمة بالعديد من البطولات على مستوى الجمهورية وكان أبرزهم فريق نادى مصنع الطائرات بـالهيئة العربية للتصنيع، والذى فاز فريق الطائرات مواليد 2000 /2001 ببطولة منطقة القاهرة للهوكى.

يُذكر أن فريق الطائرات للهوكى من الفرق المتميزة على مستوى اللعبة محليا حيث حصد العديد من البطولات خلال العام الماضى، بالإضافة إلى هذه البطولة التى تعد الثانية له خلال الموسم الرياضى الحالى 2019-2020، ويلقى التشجيع والدعم المستمر من أعضاء مجلس إدارة مصنع الطائرات.