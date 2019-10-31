اخبار الرياضه

فريق مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع يفوز ببطولة منطقة القاهرة للهوكى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع يفوز ببطولة منطقة القاهرة للهوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار اهتمام الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بأهمية دعم ومساندة النشاط الرياضى بالهيئة، وخاصة المتميزين الذين حصدوا العديد من البطولات وحققوا مراكز متقدمة بالعديد من البطولات على مستوى الجمهورية وكان أبرزهم فريق نادى مصنع الطائرات بـالهيئة العربية للتصنيع، والذى فاز فريق الطائرات مواليد 2000 /2001 ببطولة منطقة القاهرة للهوكى.

يُذكر أن فريق الطائرات للهوكى من الفرق المتميزة على مستوى اللعبة محليا حيث حصد العديد من البطولات خلال العام الماضى، بالإضافة إلى هذه البطولة التى تعد الثانية له خلال الموسم الرياضى الحالى 2019-2020، ويلقى التشجيع والدعم المستمر من أعضاء مجلس إدارة مصنع الطائرات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع يفوز ببطولة منطقة القاهرة للهوكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا