سوبر كورة.. الأهلي يرفض عرض بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ مسئولو النادي الأهلي على عرض مقدم من نادى بيراميدز خلال الأيام القليلة الماضية.
وطلب نادي بيراميدز الحصول على خدمات أحد لاعبى النادى الأهلي خلال الميركاتو الشتوى القادم، وهو ما يتعارض مع رغبة مسئولى القلعة الحمراء.
ورغم مشاركة اللاعب مع النادي الأهلي بشكل متقطع على مدار الموسم الحالى، ولكن يرفض مسئولو القلعة الحمراء، رحيله لنادي بيراميدز ويتمسكون باستمراره.
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