مازيمبي ينتظر موافقة الكاف لحسم مصير ملعبه أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن نادي مازيمبي الكونغولي، جاهزية ملعبه "مازيمبي ستاديوم" من الناحية الأمنية لاستقبال المباريات ليتبقى موافقة من جانب الكاف.

وبدأ نادي مازيمبي عمليات إصلاح في ملعبه الشهير خلال الفترة الماضية على أمل تجهيزه لقادم المباريات سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي.

ونشر مازيمبي عبر موقعه الرسمي أن وفدًا من الجهات الأمنية في الكونغو قام بزيارة الملعب وتم منح إدارة النادي شهادة تُفيد بأن الملعب آمن لاستقبال الجماهير وذلك بعد فحص المداخل والمخارج وثبت أنه مُطابق لكل معايير الأمن وذلك وفقًا لما أعلن النادي.

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وأضاف النادي أنهم حصلوا على شهادة تفيد بأن أرضية الملعب - من النجيل الصناعي - جاهزة وسليمة لاستقبال المباريات.

وأعلن النادي أن عناصر الفريق ستكون قادرة على خوض التدريبات على أرضية الملعب الجديدة يوم الاثنين المقبل لكن دون تحديد موعد لخوض المباريات عليه.

واختتم النادي أنهم في انتظار وصول وفد من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل معاينة الملعب ومنحهم موافقة على استضافة المباريات.

وكان النادي الكونغولي قد حدد موعد مباراة الفريق مع الزمالك بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لتكون يوم 30 نوفمبر.