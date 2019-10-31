إنتهاء أزمة الزمالك وسيسيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن البوركينابي عبدالله سيسيه لاعب الزمالك السابق عن انتهاء أزمته مع الزمالك والخاصة بمستحقاته المتأخرة.
وكان الاتحاد الإفريقي قد خاطب الزمالك في شهر سبتمبر الماضي وطلب منه تسوية مستحقات سيسيه.
وقال سيسيه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس إن الأزمة بينه وبين الزمالك الخاصة بالمستحقات قد انتهت بعد التوصل لاتفاق مع المسؤولين.
وهدد الزمالك نادي من خلال خطاب رسمي - بحسب تصريحات سابقة لمصدر مسؤول في النادي - بسحب رخصة النادي الإفريقية وبالتالي حرمانه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
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