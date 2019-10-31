وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وصل فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى دولة الإمارات من أجل إقامة معسكر في دبي خلال فترة توقف الدوري المصري.

وكانت بعثة الأهلي غادرت في العاشرة من صباح اليوم القاهرة متجهة إلى الإمارات من أجل إقامة معسكر يستمر لمدة أسبوع حيث تضم البعثة 25 لاعبًا (تعرف على القائمة).

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وسبق وأن أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على خوض فريق الكرة مرحلتين خلال فترة الإعداد الأولى ستكون خارجية والثانية ستكون في مصر.

ويستعد الأهلي خلال فترة توقف مسابقة الدوري، والتي تشهد انطلاق مرحلة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى الاستعداد للمباراة الأولى أمام النجم الساحلي.

جدير بالذكر أن الأهلي سيفتتح مشواره الأفريقي في 29 نوفمبر المقبل بمواجهة النجم الساحلي على ملعب "رادس".