مران الزمالك.. مشاركة عواد.. ظهور الدوليين وجلسة ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استأنف فريق الكرة بنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس، بعد الأجازة التي حصل عليها الفريق مؤخرًا عقب اجتياز فريق جينيراسيون السنغالي.

وكان الزمالك صعد إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز الذي تحقق على بطل السنغال بهدف دون رد حيث كان الفريق الأبيض خاسرًا في موقعة الذهاب بنتيجة (2-1).

وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن محمد عواد ظهر في التدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في الرقبة خلال لقاء جينيراسيون.

المران شهد أيضًا مشاركة الرباعي الدولي وهم محمد عواد، وطارق حامد، وأحمد سيد "زيزو" وعبد الله جمعة.

في المقابل، شهدت التدريبات غياب لاعبي المنتخب الأوليمبي بسبب تواجدهم في معسكر "الفراعنة".

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ويتواجد الرباعي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد في معسكر المنتخب الأوليمبي استعدادًا لأمم أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وشهدت التدريبات جسلة بين المدير الفني الصربي ميتشو مع اللاعبين، حيث طالب الجميع بالتركيز موجهًا رسالة إليهم :" عليكم ببذل أقصى ما لديكم في الفترة القادمة، نريد أن نخرج كل ما لدينا من طاقة، أثق بكم على تقديم الأفضل".

وتماثل ثنائي الفريق محمد عبد الغني وعمر السعيد للشفاء من الإصابات التي كانا يعانيان منها، حيث انتظم الثنائي بالتدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم.

وفي سياق آخر منح ميتشو راحة للاعبه فرجاني ساسي في ظل مشاركة التونسي في الكثير من المباريات سواء مع الفريق أو المنتخب التونسي.

ويتواجد ساسي بتونس حاليًا حيث يقضي أجازة بصحبة عائلته، في المقابل انتظم التونسي الآخر في الفريق حمدي النقاز في التدريبات الجماعية عقب انتهاء الراحة.

جدير بالذكر أن الزمالك سينتظم في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر عقب الانتهاء من المران الصباحي اليوم.