طارق السعيد: الأمريكي إيريفينج إضافة قوية لسلة الزمالك

أعرب طارق السعيد المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الزمالك، عن سعادته بالتعاقد مع الأمريكي إيريفينج والكر لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة .

وأكد "السعيد" أن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق لما يتمتع به من خبرات كبيرة اكتسبها من الأندية التي لعب لها.

وأضاف المدير الإداري لرجال سلة الزمالك أن التعاقد مع الأمريكي إيريفينج ولكر جاء بعد دراسة متانية لعدد كبير من السير الذاتية للاعبين المحترفين.

واختتم السعيد بأنه يتوقع أداء مميزا من المحترف الأمريكي خلال الموسم الحالي.