بتروجت ينتظر موافقة الأمن للقاء سيراميكا على ملعب بتروسبورت

تنتظر إدارة بتروجت موافقة الجهات الأمنية لإقامة مباراة بتروجيت وسيراميكا كليوباترا ضمن الجولة الثالثة بدوري القسم الثاني على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس بدلا من اقامتها باستاد الجيش الثالث بالسويسر . بالتجمع الخامس بدلا من اقامتها باستاد الجيش الثالث بالسويسر . يذكر أن بتروجت جمع 3 نقاط بعد مرور جولتين من دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة من تعادل مع جمهورية شبين سلبيا، والفوز على الداخلية بهدف نظيف في الجولة الثانية .

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