حكم سعودي لقيادة مباراة الهلال و عرعر بكأس خادم الحرمين الشرفين

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس، عن الطاقم التحكيمي لمباراة الهلال وعرعر، في كأس خادم الحرمين الشريفين . ويستضيف فريق الهلال نظيره عرعر، يوم الأحد 3 نوفمبر ، على ستاد مدينة جامعة الملك سعود يوم الأحد 3 نوفمبر ، على ستاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية ، ضمن منافسات دور الـ 64 من كأس الملك . وكلفت لجنة الحكام، الحكم السعودي تركي الحنفوش، لقيادة مباراة الهلال ضد فريق عرعر بالكأس الملك . الجدير بالذكر أن فريق التعاون حامل لقب النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين .

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