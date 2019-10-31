المنتخب النيجيري يستدعي أحمد موسى رغم غيابه مع النصر

استدعى الاتحاد النيجيري لكرة القدم أحمد موسى المهاجم المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لتمثيل منتخب خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس إفريقيا. وكان أحمد موسى يعاني من إصابة في الركبة، تعرض لها خلال مباراة النصر أمام الفتح أغسطس الماضي، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير في الركبة، تعرض لها خلال مباراة النصر أمام الفتح أغسطس الماضي، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. شهدت تدريبات النصر أول أمس مشاركة النيجيري أحمد موسى، بعد غياب لمدة 60 يومًاعن الملاعب بسبب الإصابة. وضم جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري مهاجم النصر، للدفاع عن قميصالمنتخب النيجري خلال مباراتي ليسوتو وبنين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس إفريقيا.

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