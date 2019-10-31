الزمالك يواجه جولدي وديًا الإثنين المقبل

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة الصربي ميتشو، خوض لقاء ودي مساء الإثنين المقبل، مع فريق جولدي، وذلك بملعب عبداللطيف ابورجيلة بمقر النادي. الإثنين المقبل، مع فريق جولدي، وذلك بملعب عبداللطيف ابورجيلة بمقر النادي. يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا بدءًا من اليوم بمدينة السادس من أكتوبر استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز ودور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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