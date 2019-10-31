تعرف على أرقام المنتخب الأولمبي قبل كأس أمم إفريقيا

نشر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقريرًا عن أرقام المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وجاء التقرير كما يلي: - تأسيس الاتحاد: 1921 - المشاركات السابقة في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة: 2011 و2015 - الأرقام في النهائيات الأفريقية: لعب 8 وفاز في 3 وتعادل في 2 وخسر 3 وأحرز 10 أهداف وعليه 7 أهداف. في 2 وخسر 3 وأحرز 10 أهداف وعليه 7 أهداف. - المشاركات الأولمبية: أنتويرب 1920 – باريس 1924 – أمستردام 1928 – برلين 1936 – لندن 1948 – هلسنكي 1952 – روما 1960 - طوكيو 1964 – لوس أنجلوس 1984 - برشلونة 1992 – Advertisements لندن 2012. لندن 2012. - أفضل الإنجازات: المركز الرابع عامي 1928 و1964. - الأرقام في الألعاب الأولمبية: لعب 32 مباريات فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر في 18 وأحرز 65 هدفاً وعليه 87 هدفاً. - مشوار التأهل: تأهل دون تصفيات كبلد منظم للبطولة - أبرز نجوم الفريق: طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ومصطفى محمد مهاجم الزمالك وثنائي الأهلي صلاح محسن والقائد رمضان صبحي وجميعهم من لاعبي المنتخب الأول. - المدير الفني: شوقي غريب (42 سنة)

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