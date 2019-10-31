شهدت التدريبات الجماعية للفريق الاول لكرة القدم التي تقام بمقر نادي الزمالك، غياب الحارس محمد صبحي و محمد عبدالسلام وإمام عاشور ومصطفي محمد لاعبي الفريق وذلك بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب الاوليمبي استعدادا لخوض امم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. عاشور ومصطفي محمد لاعبي الفريق وذلك بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب الاوليمبي استعدادا لخوض امم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. كما شهدت التدريبات تواجد لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب الأول، وهم: طارق حامد واحمد سيد زيزو، وعبدالله جمعة والحارس محمد عواد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رباعي المنتخب الأوليمبي يغيب عن تدريبات الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.