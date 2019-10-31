الأهلي يصل دبي لبدء معسكره التدريبي

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي بالإمارات؛ استعدادا للارتباطات المقبلة واستمرت رحلة الفريق الأحمر قرابة الثلاث ساعات و١٥ دقيقة . ويقيم الأهلي معسكره الخارجي لمدة ستة أيام يخوض خلاله مباراة ودية . مباراة ودية . ويأتي معسكر الأهلي في ظل توقف مسابقة الدوري المحلي لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا (الكاميرون ٢٠٢١) ولارتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٨ حتي ٢٢ نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ . الأولمبي بتصفيات أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٨ حتي ٢٢ نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ . وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري قد غادرا القاهرة أمس للترتيب لبعثة الأهلي بشأن الإقامة وملاعب التدريب .

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