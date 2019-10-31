فرجاني ساسي يحصل على راحة من تدريبات الزمالك

منح ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعب التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الفريق راحة إضافية .

جاء ذلك حرصًا من المدير الفني

على منح اللاعب أكبر قسط من الراحة في ظل مشاركة ساسي في الكثير من المباريات مع الفريق، أو المنتخب التونسي.

يوجد ساسي بتونس في الوقت الحالي، حيث يقضي الإجازة بصحبة عائلته هناك.

في سياق متصل ينتظم حمدي النقاز بشكل طبيعي في معسكر الفريق الذي سينطلق عصر اليوم، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها.